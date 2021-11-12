Відома співачка Тіна Кароль оголосила, що покидає Україну, і розповіла, куди зібралася і навіщо.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно представила новий кліп "Двойной рай" і з'явилася в оновленій зовнішності, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс, що залишає Україну.
Як виявилося, співачка зібралася до Грузії, де дасть концерт у Тбілісі. Свої сторіс співачка записала, сидячи в затишному ресторанчику. Перед камерою вона з'явилася в прозорій темній кофтині, поверх якої накинула чорний піджак. її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж з чорними стрілками.
"Так-так-так. Ми завтра буде в Грузії, в Тбілісі. До швидкої зустрічі! Нарешті я виступлю в Грузії. Це буде щось круте. Розповім вам про це пізніше", - кокетливо говорить Кароль в сторіс.
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