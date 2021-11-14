Известная певица Тина Кароль отправилась в тур, где хорошо проводит время и успевает также покрасоваться новыми нарядами и прической, которую обновила пару дней назад.

Кароль презентовала более недели назад свой новый альбом с первым клипом, который стал частью презентации ее нового направления. Ради привлечения внимания сменила Кароль также и свой стиль.

Впервые за долгое время звезда отстригла челку и обновила цвет локонов на более светлый. Чтобы привлечь аудиторию к своему творчеству, Тина решила отправиться в долгожданный тур. И здесь не скучает – встречи с фанатами проводятся каждый день после интервью.

Также звезда показала модный лук, который примерила после мероприятий. Звезда появилась в маленьком черном топике и джинсах, отступив от классического стиля.

Ранее мы писали, что певица собралась в Грузию, где даст концерт в Тбилиси. Свои сторис певица записала, сидя в уютном ресторанчике. Перед камерой она появилась в прозрачной темной кофточке, поверх которой накинула черный пиджак.

"Так-так-так. Мы завтра будет в Грузии, в Тбилиси. До скорой встречи! Наконец-то я выступлю в Грузии. Это будет нечто крутое. Расскажу вам об этом позже", - кокетливо говорит Кароль в сторис.

Напомним, Тину Кароль засняли в объятиях разведенного ведущего: "Надо же...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль получила любовное "послание", от которого мурашки по коже: "Похоронить прошлое".

Также Politeka писала, что Тина Кароль, чей сын уехал в Британию, проговорилась о новом ребенке: "У дочки…".