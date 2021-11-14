Известная певица Тина Кароль отправилась в тур, где хорошо проводит время и успевает также покрасоваться новыми нарядами и прической, которую обновила пару дней назад.
Кароль презентовала более недели назад свой новый альбом с первым клипом, который стал частью презентации ее нового направления. Ради привлечения внимания сменила Кароль также и свой стиль.
Впервые за долгое время звезда отстригла челку и обновила цвет локонов на более светлый. Чтобы привлечь аудиторию к своему творчеству, Тина решила отправиться в долгожданный тур. И здесь не скучает – встречи с фанатами проводятся каждый день после интервью.
Также звезда показала модный лук, который примерила после мероприятий. Звезда появилась в маленьком черном топике и джинсах, отступив от классического стиля.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве: "Очень печальная новость..."
Три выходных подряд: в декабре украинцы будут отдыхать дополнительно, названы даты
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская сделала личное признание: "Случилось то, чего боится каждая мама"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин с беременной невестой взбесили Приходько: "Это тыканье шариков, эти вот радости..."
Ранее мы писали, что певица собралась в Грузию, где даст концерт в Тбилиси. Свои сторис певица записала, сидя в уютном ресторанчике. Перед камерой она появилась в прозрачной темной кофточке, поверх которой накинула черный пиджак.
"Так-так-так. Мы завтра будет в Грузии, в Тбилиси. До скорой встречи! Наконец-то я выступлю в Грузии. Это будет нечто крутое. Расскажу вам об этом позже", - кокетливо говорит Кароль в сторис.
Напомним, Тину Кароль засняли в объятиях разведенного ведущего: "Надо же...".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль получила любовное "послание", от которого мурашки по коже: "Похоронить прошлое".
Также Politeka писала, что Тина Кароль, чей сын уехал в Британию, проговорилась о новом ребенке: "У дочки…".