Украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) сейчас находится в Грузии - звезда засветилась с героем "Холостяк 6" Иракли Макацарией.

Кадрами с 36-летней певицей в своем Инстаграм поделился Иракли, передает Politeka.net. Тина вместе с завидным "Холостяком" предстали в ресторане - во время шумного застолья.

Певице, сидевшей по центру стола, преподнесли шикарный букет желтых роз. Иракли в это время сидел во главе стола и снимал происходящее.

"Добро пожаловать, Тина Кароль", - говорится в подписи.

Отметим, певица отправилась в Грузию, чтобы выступить там на "Танцах со звездами". Эфир состоится в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщалось на ее фан-страничке в Инстаграм.

"Умничка наша девочка, но надо и отдыхать,Тиночка любим и уважаем.❤️"; "И пусть завидует весь мир 😍"; "Поздравляю!! Как хочется ее там увидеть!!!!Ждём, с нетерпением!!!👏", - комментировали пользователи.

Напомним, в 2016 году Иракли был приглашен каналом СТБ в качестве главного героя популярного реалити-шоу «Холостяк». Подкачанный красавчик-грузин повысил рейтинги канала и завоевал популярность в Украине, однако у него не заладились отношения с победительницей Аленой Лысак, с которой они расстались через год после финала.

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