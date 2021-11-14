Відома співачка Тіна Кароль вирушила в тур, де добре проводить час і встигає також покрасуватися новими нарядами і зачіскою, яку оновила пару днів тому.

Кароль презентувала більше тижня тому свій новий альбом з першим кліпом, який став частиною презентації її нового напрямку. Заради залучення уваги змінила Кароль також і свій стиль.

Вперше за довгий час зірка отстригла чубок і оновила колір локонів на більш світлий. Щоб залучити аудиторію до своєї творчості, Тіна вирішила відправитися в довгоочікуваний тур. І тут не сумує-зустрічі з фанатами проводяться щодня після інтерв'ю.

Також зірка показала модний лук, який приміряла після заходів. Зірка з'явилася в маленькому чорному топіку і джинсах, відступивши від класичного стилю.

Раніше ми писали, що співачка зібралася до Грузії, де дасть концерт в Тбілісі. Свої сторіс співачка записала, сидячи в затишному ресторанчику. Перед камерою вона з'явилася в прозорій темній кофтині, поверх якої накинула чорний піджак.

"Так-так-так. Ми завтра буде в Грузії, в Тбілісі. До швидкої зустрічі! Нарешті я виступлю в Грузії. Це буде щось круте. Розповім вам про це пізніше", - кокетливо говорить Кароль в сторіс.

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