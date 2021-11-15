Украинская певица Тина Кароль, которая недавно кардинально сменила имидж, впечатлила видом рядом с завидным красавцем, экс-участником шоу «Холостяк» Ираклием Макацарией.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Ираклия появилось фото с артисткой. Он обнял звезду, а она теплее закуталась в свое пальто, похожее на халатик.
«@tina_karol Добро пожаловать в Грузию! Очень рад, что ты сумела навестить нашу прекрасную страну, я и наши зрители с нетерпением ждём твоего выступления на сцене «танцев со звёздами», - подписал фото Макацария.
В комментариях ему оставили массу приятных слов. Многие обратили внимание, что Тина сама на себя не похожа.
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«Тину вообще не узнала», «Лучшие», «Вообще не похожа Тина сама на себя», «Двойник просто», «Тину так отфотошопили, что трудно узнать», «Это Тина? Что-то плохо выглядит немного, приболела?», «А что с Тиной? Что-то она не очень рада как-то», «Тина хорошо винца вкинула», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тина Кароль показала, какой красоткой стала после смены имиджа: "Это волшебство!".
Как сообщала Politeka, Кароль засветилась в обществе завидного «Холостяка»: "Добро пожаловать".
Также Politeka писала, что Тина Кароль в черном топике засветила подтянутую фигуру: фото.