Украинская певица Тина Кароль, которая недавно кардинально сменила имидж, впечатлила видом рядом с завидным красавцем, экс-участником шоу «Холостяк» Ираклием Макацарией.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Ираклия появилось фото с артисткой. Он обнял звезду, а она теплее закуталась в свое пальто, похожее на халатик.

«@tina_karol Добро пожаловать в Грузию! Очень рад, что ты сумела навестить нашу прекрасную страну, я и наши зрители с нетерпением ждём твоего выступления на сцене «танцев со звёздами», - подписал фото Макацария.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Многие обратили внимание, что Тина сама на себя не похожа.

«Тину вообще не узнала», «Лучшие», «Вообще не похожа Тина сама на себя», «Двойник просто», «Тину так отфотошопили, что трудно узнать», «Это Тина? Что-то плохо выглядит немного, приболела?», «А что с Тиной? Что-то она не очень рада как-то», «Тина хорошо винца вкинула», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль показала, какой красоткой стала после смены имиджа: "Это волшебство!".

Как сообщала Politeka, Кароль засветилась в обществе завидного «Холостяка»: "Добро пожаловать".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в черном топике засветила подтянутую фигуру: фото.