Українська співачка Оля Полякова розповіла про біду, яка трапилася з нею і її дочками на Мальдівах, поділившись кадрами в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, нещодавно співачка вирушила відпочивати зі своїми доньками - Машею та Алісою. Сьогодні сімейство мало полетіти назад в Україну, проте щось пішло не за планом.

"Ми без пригод не можемо! Тут таке сталося ... ми не встигаємо на наш літак в Малє", - повідомила підписникам Полякова в нових сторіз.

Вона пояснила, що на острові, де вони відпочивають, зламався гідроплан, а у них був останній рейс, тому вони ніяк не встигають на свій літак.

Співачка розповідала про це з посмішкою, а ось її старша дочка – 16-річна Маша – сиділа поруч і ридала. Як пояснила Полякова-старша, через два дні у дівчинки і її рок-групи мав відбутися виступ, і зараз Маша переживає, що не встигне на нього.

"Маша ридає, тому що у неї концерт. Але на концерт-то вона встигне, тому що концерт 17-го! А 17-го ти будеш о 9:00 вдома. Заспокойся! Все буде добре!", - намагалася заспокоїти дочку співачка.

Однак, Маша продовжувала хвилюватися,чи зможуть вони купити квитки на інший літак вчасно.

Нагадаємо, Полякова, задерши ніжку на пальму, похвалилася тонкою талією і видами на океан.

Як повідомляла Politeka, Полякову з 16-річною дочкою розкритикували через відео в купальниках.

Також Politeka писала, що Полякова в зеленому купальнику показала, як проводить час на Мальдівах.