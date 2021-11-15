Герой 12 сезону шоу "Холостяк", бізнесмен Олександр Топольський розповів, які книги його надихають, а також поділився з шанувальниками своїми рекомендаціями.

Як пише Politeka.net, нещодавно СТБ представило нового холостяка. Ним виявився 32-річний Олександр Топольський, який побудував успішну кар'єру в США. Сам хлопець родом зі Львова. В Україну він повернувся, щоб знайти свою любов.

"Почав читати книгу "зелене світло", написану одним з моїх улюблених акторів - Меттью Макконахі. Надихає, надає енергії, напутствує. Щира, чесна і відкрита подача. Важливі для мене тези я виписую в свій щоденник, і неодноразово перечитую. Всім раджу прочитати цю книгу! Не пошкодуєте", - підписав фото чоловік.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Дуже крута книга, теж читали", "так, він крутий", "Мурзик, ти вмієш читати!", "Це холостяк, який буде в Україні», «який милий», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Топольський розповів, як правильно любити: "а як же у вир з головою?".

Як повідомляла Politeka, Топольський засвітився в компанії двох красунь з команди шоу:"початок шляху".

Також Politeka писала, що Топольський розповів про біль і розчарування: "для себе давно вирішив...".