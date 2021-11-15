Герой 12 сезона шоу "Холостяк", бизнесмен Александр Топольский рассказал, какие книги его вдохновляют, а также поделился с поклонниками своими рекомендациями.

Как пишет Politeka.net, недавно СТБ представило нового холостяка. Им оказался 32-летний Александр Топольский, который построил успешную карьеру в США. Сам парень родом из Львова. В Украину он вернулся, чтобы найти свою любовь.

«Начал читать книгу «Зелёный свет», написанную одним из моих любимых актеров - Мэттью Макконахи. Вдохновляет, придаёт энергии, напутствует. Искренняя, честная и открытая подача. Важные для меня тезисы я выписываю в свой дневник, и неоднократно перечитываю. Всем советую прочитать эту книгу! Не пожалеете», - подписал фото мужчина.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Очень крутая книга, тоже читали», «Да, он крутой», «Мурзик, ты умеешь читать!», «Это холостяк, который будет в Украине», «Какой милый», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Топольский рассказал, как правильно любить: "А как же в омут с головой?".

Как сообщала Politeka, Топольский засветился в компании двух красоток из команды шоу: "Начало пути".

Также Politeka писала, что Топольский рассказал о боли и разочаровании: "Для себя давно решил...".