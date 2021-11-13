Майбутній герой 12 сезону популярного шоу "Холостяк" Олександр Топольський вирішив розповісти шанувальникам свою думку про те, як правильно любити.

Як пише Politeka.net, 32-річний Олександр Топольський, який переїхав зі Львова до США та побудував успішний бізнес у Маямі, повернувся в Україну за коханням. Так, американський бізнесмен стане героєм 12 сезону шоу "Холостяк", прем’єра якого запланована на березень 2022 року.

У своєму Instagram Топольський ділиться із шанувальниками не тільки світлинами та відео, а й своїми думками. Нещодавно чоловік розказував, яку дівчину хоче бачити поряд із собою, а цього разу вирішив навчити шанувальників, як правильно любити.

"Я глибоко переконаний, що не можна розчинятися у коханій людині до повного зникнення свого "Я". Улюблену людину краще доповнити собою, зберігаючи при цьому повагу та гідність. Що ви думаєте щодо цього?", - написав новий "Холостяк" у своєму Instagram.

Шанувальники написали свою думку щодо переконань Олександра в коментарях.

"Чим більше ти розчиняєшся в людині – тим менше тебе потім цінують", " Можна любити але не розчиняться, якщо Вам не 15 років)))", " До зникнення ні, але розчинятися можна у будь-якому віці. І при цьому зберегти всю повагу та гідність двох. 🙌 ", " Абсолютно згодна, зробити навпаки було моєю найбільшою помилкою, поки я не засвоїла урок", " Підтримую 🔥", - написали в мережі.

Багато хто погодився із думкою Топольського, але знайшлися і ті, у кого думка інша.

"Можна, коли любиш ❤️", "А як же у вир з головою?", - сказали фанати.

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