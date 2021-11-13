Новий герой проекту" Холостяк", бізнесмен з Америки Олександр Топольський розповів українкам про себе.

Днями стало відомо ім'я "Холостяка 12", новий сезон якого вийде навесні майбутнього року. Ним став 32-річний Олександр Топольський, який народився і виріс у Львові, але поїхав до Сполучених Штатів, де побудував кар'єру успішного бізнесмена.

Зараз Алекс вирішив повернутися в Україну, щоб знайти свою другу половинку.

У своєму Instagram Топольський максимально хоче познайомити себе з українцями. Для цього він розміщує фото і публікації, в яких розповідає про себе.

Так, в останньому пості новий холостяк вирішив повідомити, що кайфує від життя, незважаючи на те, що часом буває не легко.

"Життя-класна штука, як не крути!🙏 Обожнюю її і кайфую від кожної миті, навіть коли не завжди легко. Були у мене моменти смутку, болю і розчарувань, але я для себе давно вирішив дивитися на життя з оптимізмом і навіть, коли дуже складно, я собі нагадую про те, що будь - яка складна ситуація - тимчасова і емоція, яку відчуваю-теж. Давайте любити життя разом", - написав чоловік.

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