Український музикант, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який був змушений скасувати частину концертів через пандемію, показав непідробні емоції.

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося фото, зроблене на одному з виступів. Він посміхався, задерши голову вгору. Було видно, що в цей момент артист по-справжньому щасливий.

У коментарях Хливнюку залишили масу приємних слів. Деяких його вигляд насмішив.

"Справжній", "Які зовнішні дані. Не пробував артистом стати?", "Очі закапав?", "Який милий", "справжні живі емоції", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в житті Хливнюка зараз непростий період. Частину концертів "Бумбоксу" скасували через коронавірс. Крім цього, стало відомо, що артист розлучається зі своєю дружиною Анною Копиловою, з якою прожив 11 років. У листопаді Київський суд розглянув їхні заяви про розлучення без їхньої присутності. При цьому сам музикант уникає розмов про особисте життя і не розповідає, чому розлучився з дружиною.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк після новин про розлучення здивував зовнішнім виглядом: "скоріше б уже...".

Як повідомляла Politeka, у "Бумбоксі" засмутили новиною і попросили вибачення:"було прийнято рішення...".

Також Politeka писала, що Андрія Хливнюка зняли в метро з красунями: фото.