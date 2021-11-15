Український музикант, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який був змушений скасувати частину концертів через пандемію, показав непідробні емоції.
Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося фото, зроблене на одному з виступів. Він посміхався, задерши голову вгору. Було видно, що в цей момент артист по-справжньому щасливий.
У коментарях Хливнюку залишили масу приємних слів. Деяких його вигляд насмішив.
"Справжній", "Які зовнішні дані. Не пробував артистом стати?", "Очі закапав?", "Який милий", "справжні живі емоції", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що в житті Хливнюка зараз непростий період. Частину концертів "Бумбоксу" скасували через коронавірс. Крім цього, стало відомо, що артист розлучається зі своєю дружиною Анною Копиловою, з якою прожив 11 років. У листопаді Київський суд розглянув їхні заяви про розлучення без їхньої присутності. При цьому сам музикант уникає розмов про особисте життя і не розповідає, чому розлучився з дружиною.
Нагадаємо, що Андрій Хливнюк після новин про розлучення здивував зовнішнім виглядом: "скоріше б уже...".
Як повідомляла Politeka, у "Бумбоксі" засмутили новиною і попросили вибачення:"було прийнято рішення...".
Також Politeka писала, що Андрія Хливнюка зняли в метро з красунями: фото.