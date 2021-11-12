Популярний український гурт «Бумбокс» сколихнув заявою про скасування концертів, відповідне оголошення з’явилось на офіційній сторінці колективу в Інстаграм.

Як передає Politeka.net, на такий крок музиканти пішли через погіршення ситуації з захворюваність корона вірусом в Україні.

«Увага!! У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, ББ Family та промоутерами туру iвен-агенція Tikhonov i SIvak agency було ухвалено рішення про перенесення чотирьох концертів листопада на січень 2022 року», - сказано в повідомленні.

Переносяться концерти у Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську та Рівному.

Нові дати концертів: Хмельницький – 19 січня, Тернопіль – 20 січня, Івано-Франківськ – 22 січня, Рівне – 23 січня. Раніше було перенесено ще п'ять концертів. Таким чином, більша частина осіннього туру пройде в 2022 році.

При цьому концерт у Броварах 5 грудня не скасовано, незважаючи на те, що Бровари у червоній зоні.

«Це пов'язано з тим, що ситуація змінюється щодня і ми, як закоренілі оптимісти, сподіваємось на її покращення, вихід Броварів із червоної зони та можливість проведення концерту з урахуванням норм», - пояснили представники гурту.

Разом з тим, «Бумбокс» повідомив і радісну новину.

«Через тиждень, 19 листопада відбудеться прем'єра пісні та кліпу “Імперії впадуть”, сподіваємось це послужить невеликою, але втіхою», - йдеться в повідомленні.

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