Популярний український гурт «Бумбокс» сколихнув заявою про скасування концертів, відповідне оголошення з’явилось на офіційній сторінці колективу в Інстаграм.
Як передає Politeka.net, на такий крок музиканти пішли через погіршення ситуації з захворюваність корона вірусом в Україні.
«Увага!! У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, ББ Family та промоутерами туру iвен-агенція Tikhonov i SIvak agency було ухвалено рішення про перенесення чотирьох концертів листопада на січень 2022 року», - сказано в повідомленні.
Переносяться концерти у Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську та Рівному.
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Нові дати концертів: Хмельницький – 19 січня, Тернопіль – 20 січня, Івано-Франківськ – 22 січня, Рівне – 23 січня. Раніше було перенесено ще п'ять концертів. Таким чином, більша частина осіннього туру пройде в 2022 році.
При цьому концерт у Броварах 5 грудня не скасовано, незважаючи на те, що Бровари у червоній зоні.
«Це пов'язано з тим, що ситуація змінюється щодня і ми, як закоренілі оптимісти, сподіваємось на її покращення, вихід Броварів із червоної зони та можливість проведення концерту з урахуванням норм», - пояснили представники гурту.
Разом з тим, «Бумбокс» повідомив і радісну новину.
«Через тиждень, 19 листопада відбудеться прем'єра пісні та кліпу “Імперії впадуть”, сподіваємось це послужить невеликою, але втіхою», - йдеться в повідомленні.
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