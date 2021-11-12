Популярная украинская группа "Бумбокс" всколыхнула заявлением об отмене концертов, соответствующее объявление появилось на официальной странице коллектива в Инстаграм.
Как передает Politeka.net на такой шаг музыканты ушли за ухудшения ситуации с заболеваемость корона вирусом в Украине.
"Внимание!! В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, ББ Family и промоутерами тура ивен-агентство Tikhonov i SIvak agency было принято решение о переносе четырех концертов ноября на январь 2022 года», - сказано в сообщении.
Переносятся концерты в Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске и Ровно.
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Новые даты концертов: Хмельницкий – 19 января, Тернополь – 20 января, Ивано-Франковск – 22 января, Ровно – 23 января. Ранее было перенесено еще пять концертов. Таким образом, большая часть осеннего тура пройдет в 2022 году.
При этом концерт в Броварах 5 декабря не отменен, несмотря на то, что Бровары в красной зоне.
«Это связано с тем, что ситуация меняется ежедневно и мы, как закоренелые оптимисты, надеемся на ее улучшение, выход Броваров из красной зоны и возможность проведения концерта с учетом норм», - пояснили представители группы.
Вместе с тем, «Бумбокс» сообщил и радостную новость.
«Через неделю, 19 ноября состоится премьера песни и клипа “Империи упадут”, надеемся это послужит небольшим, но утешением», - говорится в сообщении.
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