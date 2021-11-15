Украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который был вынужден отменить часть концертов из-за пандемии, показал неподдельные эмоции.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось фото, сделанное на одном из выступлений. Он улыбался, задрав голову вверх. Было видно, что в этот момент артист по-настоящему счастлив.

В комментариях Хлывнюку оставили массу приятных слов. Некоторых его вид насмешил.

«Настоящий», «Какие внешние данные. Не пробовал артистом стать?», «Глаза закапал?», «Какой милый», «Настоящие живые эмоции», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в жизни Хлывнюка сейчас непростой период. Часть концертов «Бумбокса» отменили из-за коронавирса. Кроме этого, стало известно, что артист разводится со своей женой Анной Копыловой, с которой прожил 11 лет. В ноябре киевский суд рассмотрел их заявления о разводе без их присутствия. При этом сам музыкант избегает разговоров о личной жизни и не рассказывает, почему развелся с женой.

Напомним, что Андрей Хлывнюк после новостей о разводе удивил внешним видом: "Скорей бы уже...".

Как сообщала Politeka, в "Бумбоксе" расстроили новостью и попросили прощения: "Было принято решение...".

Также Politeka писала, что Андрея Хлывнюка засняли в метро с красотками: фото.