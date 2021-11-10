Соліст і лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк вирішила поділитися новим кадром в Instagram і заінтригував фанатів невеликою заявою.

Зараз багато фанатів артиста намагаються з'ясувати, що ж відбувається в житті чоловіка після шлюборозлучного процесу і як він проводить свої будні тепер. Не бажаючи поширюватися про особисте, Хливнюк не пише нічого про сім'ю.

Однак при цьому чоловік з легкістю показує нові кадри з різних моментів в житті, щоб відвернути увагу від обговорень його розлучення. Приміром, цього разу Андрій підігрів інтерес до його найближчого виступу:

"19го листопада -"Імперії впадуть"" - коротко написав чоловік під новим кадром, на якому показав себе в звичному зручному образі зі шкіряною курткою.

Фанати відповіли:

"Чекаю з нетерпінням❤️; вогонь😍 😍; 🔥 🔥 🔥 швидше б вже впали)) чекаємо; ураааааааа; слава Богу; 22 на концерті послухаю🔥❤️; це новий сингл або альбом? 🤔 ; 19 листопада – концерт у Хмельницькому! Але незрозуміло, буде він чи ні!; Текст пісні вже встиг вивчити за записами з концертів у Черкасах та Кременчуці 😄; Володимирович-найкращий, ти здатний!!!🤝🤝🤝».

Нещодавно стало відомо, що соліст групи Андрій Хливнюк вирішив розлучитися з дружиною Ганною Копиловою через 11 років шлюбу.

Пара з минулого року перестала з'являтися разом на заходах, що стало приводом для чуток. А 5 листопада в Київському суді було слухання про розлучення, на яке Андрій і Анна не прийшли. Пара передала всі документи для суду, щоб справу розглянули без них.

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