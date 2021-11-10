Солист и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк решила поделиться новым кадром в Инстаграм и заинтриговал фанатов небольшим заявлением.

Сейчас многие фанаты артиста пытаются выяснить, что же происходит в жизни мужчины после бракоразводного процесса и как он проводит свои будни теперь. Не желая распространяться о личном, Хлывнюк не пишет ничего о семье.

Однако при этом мужчина с легкостью показывает новые кадры из разных моментов в жизни, чтобы отвлечь внимание от обсуждений его развода. К примеру, в этот раз Андрей подогрел интерес к его ближайшему выступлению:

«19го ноября – «Империи упадут»» - коротко написал мужчина под новым кадром, на котором показал себя в привычном удобном образе с кожаной курткой.

Фанаты ответили:

«Жду с нетерпением❤️; Огонь😍😍; 🔥🔥🔥скорее бы уже упали)) ждем; Ураааааааа; слава Богу; 22 на концерте послушаю🔥❤️; Это новый сингл или альбом? 🤔; 19 ноября – концерт в Хмельницком! Но непонятно, будет он или нет!; Текст песни уже успел выучить по записям с концертов в Черкассах и Кременчуге 😄; Владимирович – лучший, ты способен!!!🤝🤝🤝».

Недавно стало известно, что солист группы Андрей Хлывнюк решил развестись с женой Анной Копыловой спустя 11 лет брака.

Пара с прошлого года перестала появляться вместе на мероприятиях, что стало поводом для слухов. А 5 ноября в киевском суде было слушание о разводе, на которое Андрей и Анна не пришли. Пара передала все документы для суда, чтобы дело рассмотрели без них.

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