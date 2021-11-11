Український співак і соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який зараз розлучається, здався разом з красунями в метро.
Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк є успішним вітчизняним артистом, який виступає з групою" Бумбокс", яку створив разом з гітаристом Андрієм Самойло. У групи є безліч номінацій, у двох з яких вона перемогла.
Нещодавно стало відомо, що Андрій розлучається з Ганною Копиловою, з якою більше 11 років разом був у шлюбі. Але з минулого року пара перестала разом відвідувати заходи, а 5 листопада в Київському суді розглядалася справа про розлучення, куди артист з дружиною не з'явилися, відправивши туди своїх представників.
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А вчора, 9 листопада, Андрій показав, як сфотографувався разом з двома красунями в метро.
"Знімаємо соціальний проект для підтримки дітей і підлітків", - написано було на фото, яке репостнув Хливнюк.
Нагадаємо, лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк вперше щодо свого розлучення
А ще Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк з дружиною не з'явилися до суду на власне розлучення
Також Politeka повідомляла, що розлучений лідер "Бумбокс" Хливнюк крутив роман з відомою моделлю