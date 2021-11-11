Отечественный артист и фронтмен коллектива "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас разводится, показался вместе с красотками в метро.
Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк стал успешным отечественным артистом, выступающим с группой "Бумбокс", которую создал вместе с гитаристом Андреем Самойло. У группы есть множество номинаций, в двух из которых она победила.
Недавно стало известно, что Андрей разводится с Анной Копыловой, с которой более десятка лет вместе был в браке. Но с прошлого года пара перестала вместе посещать мероприятия, а в начале ноября в столичном суде рассматривалось дело о разводе, куда артист с супругой не явились, отправив туда своих представителей.
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А вчера, 9 ноября, Андрей показал, как сфотографировался вместе с двумя красотками в метро.
"Снимаем социальный проект для поддержки детей и подростков", - написано было на фото, которое репостнул Хлывнюк.
Напомним, фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк впервые относительно своего раставания с супругой
А еще Politeka писала, что фронтмен "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с женой не пришли в суд на собственный развод
Также Politeka сообщала, что разведенный лидер "Бумбокс" Хлывнюк крутил роман с известной моделью