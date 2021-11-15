Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий засвітився разом зі своєю донькою Варварою, викликавши неоднозначну реакцію користувачів мережі.
Як пише Politeka.net, 38 - річний український шоумен, телеведучий і комік Євген Кошовий разом з дружиною Ксенією виховують двох дочок-молодшу Серафиму і 13-річну Варвару.
Нове фото артиста зі старшою донькою показали на сторінці «Квартал 95» в Instagram.
"Татова підтримка і натхнення за лаштунками концерту», - підписаний знімок.
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Користувачі Мережі засипали Кошового з донькою компліментами. Багато хто пам'ятає Варю ще маленькою, коли вона брала участь у програмі "Розсміши коміка".
"Як мило", "ти супер", "красуня Татова", "Як же Варя виросла 😍 😍 красуня🔥", "Женя, дочка красуня", "Які красиві! А Варя... така вже доросла... просто красуня", - писали в коментарях.
Не обійшлося і без реплік хейтерів.
"Женя харя в екран не влазить вже", - написали в мережі.
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