Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий засвітився разом зі своєю донькою Варварою, викликавши неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Як пише Politeka.net, 38 - річний український шоумен, телеведучий і комік Євген Кошовий разом з дружиною Ксенією виховують двох дочок-молодшу Серафиму і 13-річну Варвару.

Нове фото артиста зі старшою донькою показали на сторінці «Квартал 95» в Instagram.

"Татова підтримка і натхнення за лаштунками концерту», - підписаний знімок.

Користувачі Мережі засипали Кошового з донькою компліментами. Багато хто пам'ятає Варю ще маленькою, коли вона брала участь у програмі "Розсміши коміка".

"Як мило", "ти супер", "красуня Татова", "Як же Варя виросла 😍 😍 красуня🔥", "Женя, дочка красуня", "Які красиві! А Варя... така вже доросла... просто красуня", - писали в коментарях.

Не обійшлося і без реплік хейтерів.

"Женя харя в екран не влазить вже", - написали в мережі.

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