Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой засветился вместе со своей дочкой Варварой, візвав неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Как пишет Politeka.net, 38-летний украинский шоумен, телеведущий и комик Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией воспитывают двух дочерей - младшую Серафиму и 13-летнюю Варвару.

Новое фото артиста со старшей дочкой показали на странице «Квартал 95» в Инстаграм.

«Папина поддержка и вдохновение за кулисами концерта», - подписан снимок.

Пользователи Сети засыпали Кошевого с дочкой комплиментами. Многие помнят Варю еще маленькой, когда она участовала в программе "Рассмеши комика".

«Как мило», «Ты супер», «Красотка папина», «Как же Варя выросла 😍😍 Красотка🔥», «Женя, дочка красавица», «Какие красивые! А Варя... такая уже взрослая... просто красотка», - писали в комментариях.

Не обошлось и без реплик хейтеров.

«Женя харя в экран не влазит уже», - написали в Сети.

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