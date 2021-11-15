Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой засветился вместе со своей дочкой Варварой, візвав неоднозначную реакцию пользователей Сети.
Как пишет Politeka.net, 38-летний украинский шоумен, телеведущий и комик Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией воспитывают двух дочерей - младшую Серафиму и 13-летнюю Варвару.
Новое фото артиста со старшей дочкой показали на странице «Квартал 95» в Инстаграм.
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Пользователи Сети засыпали Кошевого с дочкой комплиментами. Многие помнят Варю еще маленькой, когда она участовала в программе "Рассмеши комика".
«Как мило», «Ты супер», «Красотка папина», «Как же Варя выросла 😍😍 Красотка🔥», «Женя, дочка красавица», «Какие красивые! А Варя... такая уже взрослая... просто красотка», - писали в комментариях.
Не обошлось и без реплик хейтеров.
«Женя харя в экран не влазит уже», - написали в Сети.
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