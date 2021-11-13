Известный украинский актер, звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который также является ведущим шоу "Лига Смеха", поделился важной новостью со своими поклонниками в Instagram.

Как пишет Politeka.net, 38-летний украинский шоумен, телеведущий и комический актер Евгений Кошевой, который является ведущим актером студии "Квартал 95" и ведущим "Лиги смеха", часто публикует различные фото и видео в своем Instagram.

На этот раз Кошевой за рулем своего автомобиля Land Rover рассказал поклонникам о важном событии.

"Всем привет! Вы думаете, куда я так быстро еду, а я еду на встречу юмористической субботе, потому что сегодня вечером премьера нового "Вечернего квартала", а затем юмористическую эстафету принимает новый "Женский квартал". Никогда еще суббота не была такой вдвойне юмористической", - сказал Кошевой.

Поклонники оставили комментарии относительно фигуры известного актера.

" 🔥🔥🔥Жека, ты скоро в экран не влезешь😂😂😂 ", "Ну ты Жека и распух...","Ото раскабанел", "Харе жрать, иди в спортзал ⛹️ ", "Время в зал Жекааа)) срочно! 😮 ", "Женя иди в зал 🏋️♂️ Реально уже не смешно!", "Харю отъел за наши бабки, хоть бери да ремень тащи вокруг второго подбородка", " Ого харю отъел на государственных харчах!", " Так, надо срочно! худеть!!", "Жека ты скоро Юзика догонеш", " А потолстел как 🤦🏻♀️", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Потап удивил фото-воспоминаниями о работе с Кошевым из "Квартал 95": "Плачем от...".

Напомним, что Эллерт, Евгений Кошевой, Крутоголов из "Дизель Шоу" и другие воевали за любовь украинцев: кто победил.

A еще Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" заткнул за пояс Эллерта и Крутоголова: "Вне конкуренции".