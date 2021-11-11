Зірка студії "Квартал 95", український актор Євген Кошовий став явним лідером в опитуванні, де українці обирали свого улюбленого коміка, серед представлених кандидатур.

Як пише Politeka.net, в Instagram "Зірковий шлях" провели опитування, в якому запропонували вибрати найкращого гумориста. Варто відзначити, що в список не потрапив популярний в даний момент Юрій Ткач, а також багато акторів «Дизель шоу» і «Квартал 95».

"Битва українських гумористів. Сергій Середа, Євген Кошовий, Олександр Еллерт, Дядько Жора, Валентин Міхієнко, Єгор Крутоголов, Євген Янович, Арам Арзуманян, Гарік Бірча, Тарас Стадницький. Який вам подобається найбільше? Діліться в коментарях", - підписали фото автори аккаунта.

Українці стали голосувати за улюблених коміків, але найбільше користувачів підтримали кандидатуру Євгена Кошового.

"Всі класні!", "Кошовий і Середа", «Кошовий», «Кошовий і Володька», "Тарас Стадницький і Єгор Крутоголов", "Кошовий поза конкуренцією. А де @yuriy_tkach", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Євген Кошовий показав розкішну квартиру в столиці: фото вперше в мережі.

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