Зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач та Євген Кошовий показали, як у прямому сенсі слова смітять грошима на камеру, опублікувавши відповідне відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, новим постом на своїй сторінці поділився Ткач. Судячи з усього, гумористи знімали якийсь ролик для телебачення.

На кадрах можна побачити, як Ткач і кошовий стоять спина до спини. В руках у них спеціальні пістолети для метання грошей. Коміки синхронно починають "стріляти", розкидаючи навколо себе купюри.

Потім кожен з них намагається зайняти максимально пафосну позу.

"Вгадайте, скільки фальшивого бабла було витрачено на цей ролик?", - з властивим йому гумором звернувся до своїх передплатників Ткач.

Люди в коментарях тут же почали відгадувати.

"А потім все збирати", "багато", "все було по-справжньому?", "Вагон", "достатня кількість", "фальшиве бабло для фальшивих понтів", "скільки людей попалися на їх фальшиві морди", "70 тисяч", "Вау як круто", "мені потрібен такий пістолет", "підкиньте трохи і нам", "якраз зарплати Жеки вистачило", "скільки витрачено було реального бабла щоб зняти ці кілька дублів", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Варя розповіла, як її карають.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець, Євген Кошовий та інші зірки "Квартал 95" знялися в грі родом з дитинства.

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