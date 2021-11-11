Звезда студии «Квартал 95», украинский актер Евгений Кошевой стал явным лидером в опросе, где украинцы выбирали своего любимого комика, среди представленных кандидатур.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «Зірковий шлях» провели опрос, в котором предложили выбрать самого лучшего юмориста. Стоит отметить, что в список не попал популярный в данный момент Юрий Ткач, а также многие актеры «Дизель шоу» и «Квартал 95».

«Битва Украинских юмористов. Сергей Среда, Евгений Кошевой, Александр Эллерт, Дядя Жора, Валентин Михиенко, Егор Крутоголов, Евгений Янович, Арам Арзуманян, Гарик Бирча, Тарас Стадницкий. Какой вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях», - подписали фото авторы аккаунта.

Украинцы стали голосовать за любимых комиков, но больше всего пользователей поддержали кандидатуру Евгения Кошевого.

«Все классные!», «Кошевой и Середа», «Кошевой», «Кошевой и Володька», «Тарас Стадницкий и Егор Крутоголов», «Кошевой вне конкуренции. А где @yuriy_tkach», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Евгений Кошевой показал роскошную квартиру в столице: фото впервые в Сети.

Как сообщала Politeka, Кошевой удивил размерами своего авто: как живет звезда "Квартал 95".

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