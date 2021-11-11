Український актор Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав свою розкішну машину, яку зараз почав готувати до зимового періоду, поділившись кадрами в Instagram.
Як пише Politeka.net, Євген Кошовий став популярним гумористом і зіркою "Квартал 95". Зірка обожнює автомобілі і як зізнався сам в інтерв'ю, змінює приблизно їх раз на кілька років. На нових кадрах в Instagram Кошовий показав своє авто, яке вирішив підготувати до землі. Євген не показав марку авто, але розповідав в Інтерв'ю, що нещодавно він купив Land Rover з п'ятилітровим двигуном.
"Зима близько. Прогноз пішов на мінус", - написав Кошовий.
"Коротше, за прогнозом було видно, що зима близько, але буквально сьогодні вночі. Тому потрібно було їхати і що робити? Правильно, перевзувати свого коня.
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Варто відзначити, що до цього Кошовий показав розкішну квартиру. Як відомо, Євген живе в трикімнатних апартаментах з кухнею-вітальнею, де сім'я збирається щовечора.
Нагадаємо, у мережі показали, як виглядав Кошовий до того, як став головним у кварталі 95
А ще Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95" зважилася зробити тату на пікантному місці
Також Politeka повідомляла, що дружина Євгена Кошового не повернулася на сцену після пологів і знайшла нове покликання