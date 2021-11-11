Украинский актер Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал свою роскошную машину, которую сейчас начал готовить к зимнему периоду, поделившись кадрами в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой стал популярным юмористом и звездой "Квартал 95". Звезда обожает автомобили и как признался сам в интервью, меняет примерно их раз в несколько лет. На новых кадрах в Инстаграм Кошевой показал свое авто, которое решил подготовить к земле. Евгений не показал марку авто, но рассказывал в Интервью, что недавно он купил Land Rover с пятилитровым двигателем.
"Зима близко. Прогноз пошел на минус", - написал Кошевой.
"Короче, по прогнозу было видно, что зима близко, но буквально сегодня ночью. Поэтому нужно было ехать и что делать? Правильно, переобувать своего коня.
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Стоит отметить, что до этого Кошевой показал роскошную квартиру. Как известно, Евгений живет в трехкомнатных апартаментах с кухней-гостинной, где семья собирается каждый вечер.
Напомним, в сети показали, как выглядел Кошевой до того, как стал главным в Квартале 95
А еще Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" решилась сделать тату на пикантном месте
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