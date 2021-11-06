Танцовщица Ксения, супруга Евгения Кошевого из "Квартал 95", после родов перестала выступать, сменив род деятельности, о чем звездная семья рассказала в интервью ЖВЛ.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой и Ксения женились в 2017 году. У пары есть две дочери - Варвара и Серафима. Если Евгений занимался юмором, то Ксения была известной танцовщицей, окончив балетную школу в Москве. Семья дала интервью ЖВЛ, рассказав много интересного.

Так, стало известно, что Ксения не вернулась выступать на сцену после родов. Звезда основала собственный бренд одежды, занимаясь пошивом детских вещей. Через некоторое время Кошевая уже перешла на женскую одежду, а также индивидуальные заказы. Но своим дочерям Ксения не шьет сейчас одежду, поэтому девочки тянут родителей по обновки.

"Веревки вьют. Особенно из папы", - сказала Кошевая, комментируя просьбы о шопинге детей.

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