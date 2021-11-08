В сети опубликовали фотоколлаж со снимками Евгения Кошевого до большой популярности и того, как он выглядит сейчас.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали фотоколлаж с двумя снимками Евгения Кошевого и предложили пользователям обсудить, как он изменился.

На первой фотографии Евгений еще совсем новым, здесь он только начинал свою карьеру в студии "Квартал 95", которая тогда только начинала набирать популярность. На втором снимке Кошевой уже выглядит, как сейчас, он сильно повзрослел и набрал вес, но все такой же лысый.

В подписи к публикации говорится: "Актер Евгений Кошевой в начале карьеры и сейчас. Что скажете, @evgenii.koshevoi сильно изменился? Делитесь в комментариях". Пользователи конечно же принялись комментировать фотоколлаж, высказываясь о Кошевом: "Разница в том, что в начале его любили, а сейчас нет. Отношение к ним сильно изменилось", "Не изменился, а поправился, как и все с возрастом", "Видно, что питается хорошо!", "Вообще не изменился, ну поправился немного. Если честно, второй больше мне нравится", "Повзрослел. А так красавчик", "Возмужал".

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