Дизайнер и бывшая танцовщица Ксения, супруга Евгения Кошевого из "Квартал 95", показала на каком месте решилась сделать татуировку.

Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений официально оформили отношения в 2007 году. У пары есть двое дочерей - Варвара и Серафима. После родов Ксения решила оставить карьеру танцовщицы и стала дизайнером, основав собственный бренд, создавая одежду для детей и женщин. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис, которые Ксения записала в Инстаграм, звезда показала животик. На нем можно увидеть аккуратную надпись, которую набила себе Кошевая.

"И почему я раньше на это не решилась", - написала Ксения.

На еще одном сторис можно увидеть, как место с тату было замазано чем-то.

На последнем сторис Ксения показала себя на среднем плане. Кошевая была в рубашке, которую расстегнула, показывая свою тату.

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