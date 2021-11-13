Українці не можуть визначитися

Олександр Еллерт, Євген Кошовий, Євген Крутоголов та інші гумористи воювали за звання кращого гумориста України.

Як пише Politeka.net, на сторінці "Зірковий шлях" вирішили з'ясувати, хто з гумористів кращий. Українцям запропонували обрати з Сергія середи, Євгена Кошового, Олександра Еллерта, дядька Жори, Валентина Міхієнка, Єгора Крутоголова, Євгена Яновича, Арама Арзуманяна, Гаріка Бірча та Тараса Стадницького.

"Битва українських гумористів. Який вам подобається найбільше?", - було написано під фото.

Фанати почали активно обговорювати тему, вибираючи кращого серед гумористів:

"Всі класні", "всі дуже класні", "гаманець і Середа", "Кошовий", "Еллерт", "Сергій Середа", "Гарік", "шикарні хлопці", "ніхто", "Кошовий поза конкуренцією", "Олександр Еллерт", "Кошовий, дядько Жора і Бірча", "всі класні", " не зовсім згодна зі списком і завжди вважала,що справжній гуморист,це той який імпровізовано може розірвати натовп, а не смішить за сценарієм.Це особисто моя думка".

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