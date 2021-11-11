Жена популярного артиста и комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого - Ксения застала его в гостинной за необычным занятием.
Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.
Так, на этот раз на странице жены Кошевого появилось новое видео. На кадрах Ксения заходит в гостиную, где застает своего мужа и дочерей за увлекательным занятием - они делали поделку в школу, которую лепили из пластилина.
"Это как обычно. На завтра нужна поделка в школу", - прокомментировал ситуацию Евгений Кошевой.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
На границу с Беларусью стягивают Нацгвардию и полицию: к украинцам срочно обратились с просьбой
Морозы до -8 обрушатся на Украину, погода резко испортится: где будет холоднее всего
Новая трагедия в семье погибшего мэра Кривого Рога Павлова: "обнаружено тело..."
Горбунов укатил в Одессу без Осадчей и показал свои апартаменты: "Снова на халтурку?"
Позже, Евгений Кошевой показал, что у них получилось сделать.
Ранее сообщалось, Кошевой, впервые показав роскошную квартиру, впечатлил размерами своего авто: как живет звезда "Квартал 95"
Также, в сети показали, как выглядел Кошевой до того, как стал главным в Квартале 95: "Видно, что хорошо питается"
Politeka рассказывала, жена Кошевого из "Квартал 95" решилась сделать тату на пикантном месте: "И почему я раньше..."