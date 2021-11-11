Жена популярного артиста и комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого - Ксения застала его в гостинной за необычным занятием.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.

Так, на этот раз на странице жены Кошевого появилось новое видео. На кадрах Ксения заходит в гостиную, где застает своего мужа и дочерей за увлекательным занятием - они делали поделку в школу, которую лепили из пластилина.

"Это как обычно. На завтра нужна поделка в школу", - прокомментировал ситуацию Евгений Кошевой.

Позже, Евгений Кошевой показал, что у них получилось сделать.

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