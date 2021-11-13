Александр Эллерт, Евгений Кошевой, Евгений Крутоголов и другие юмористы сразились за звание лучшего юмориста Украины.

Как пишет Politeka.net, на страничке "Зірковий шлях" решили выяснить, кто из юмористов лучше. Украинцам предложили выбрать из Сергея Середы, Евгения Кошевого, Александра Эллерта, Дяди Жоры, Валентина Михиенко, Егора Крутоголова, Евгения Яновича, Арама Арзуманяна, Гарика Бирча и Тараса Стадницкого.

"Битва украинских юмористов. Какой вам нравится больше всего?", - было написано под фото.

Фанаты начали активно обсуждать тему, выбирая лучшего среди юмористов:

"Все классные", "Все очень классные", "Кошелек и Середа", "Кошевой", "Эллерт", "Сергей Середа", "Гарик", "Шикарные парни", "Никто", "Кошевой вне конкуренции", "Александр Эллерт", "Кошевой, Дядя Жора и Бирча", "Все классные", "Не совсем согласна со списком и всегда считала,что истинный юморист,это тот который импровизированно может разорвать толпу,а не смешит по сценарию.Это лично мое мнение".

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