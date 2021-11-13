Український продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко (Потап) показав емоційні кадри зі спільних зйомок із зіркою «Кварталу 95» Євгеном Кошовим.
Як пише Politeka.net, артист поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Потап і кошовий вже давно разом ведуть популярне гумористичне шоу «Ліга сміху». У новій публікації репер поділився яскравими кадрами зі знімального майданчика.
На фото вони з Кошовим відображені на сцені разом з іншими учасниками проекту. На деяких знімках ведучі виглядають серйозними і захопленими своєю справою, проте є в добірці і веселі кадри.
Так, на одному з них Потап і кошовий забавно дивляться один на одного. Ефект посилюється завдяки тому, що обидва чоловіки відомі своїми лисинами і були одягнені в Схожі костюми, що посилювало схожість. Ще одному кадрі Потап закрив обличчя рукою, явно в нападі сміху, а поруч з ним реготав Кошовий.
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"Плачем від сміху на "Лізі сміху", - підписав знімки Потапенко.
Його шанувальники тут же відреагували на пост.
"Класно", "сміємося, ридаючи", "вогонь", "Двоє зі скриньки!!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" посміявся над Потапом.
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