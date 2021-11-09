Известный продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал в сети забавное видео со своей подопечной Надей Дорофеевой.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и продюсер Потап, который женат с певице Настей Каменских, часто радует поклонников яркими и веселыми публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сеть забавное видео со своей подопечной Надей Дорофеевой, на котором показал ее в пижаме.

В ролике сначала появляется сам Потап, он забавно двигается под свою новую песню "Завтра". Затем в кадр влезает Надя и выпихает Потапа, заняв его место. Певица зажигательно танцует, когда за ее спиной снова появляется Алексей и начинает подтанцовывать. Перед камерой звезда появилась в домашнем образе – на ней розовая рубашка, которая напоминает пижаму, волосы распущены и растрепаны, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Потап ничего не написал, лишь отметил страницу Дорофеевой. Зато пользователи тут же начали комментировать видео, засыпая эту парочку комплиментами и шутками: "DoDoFamily на месте", "Опа", "Вот это колаб", "Жду клип на #zavtra", "Надюшка выздоровела, это хорошо", "Надюша", "Дай Бог, чтобы завтра были лучшим для всех украинцев", "Когда же наступит это завтра!", "Огонь".

Напомним, Каменских и Потап устроили шумное застолье дома, кадры: "Сколько себя помню".

Как сообщала Politeka, Потап в красной шапке показал, что вытворяет с Каменских в гостиной: домашнее видео.

Также Politeka писала, что Настя Каменских неожиданно показала красотку-тещу Потапа на всю страну: "Обожаю".