Популярный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) вместе с артистом "Квартал 95" Евгением Кошевым часто подшучивают друг над другом и этот раз не стал исключением.

Украинские артисты стали ведущими шоу "Лига Смеха", передает Politeka.net. Кошевой и Потап любят пошутить друг над другом.

В этот раз Евгений Кошевой разместил фото, где смотрит Потапу в глаза и улыбается. Кадр был сделан во время съемки шоу "Лига Смеха".

"Смотрю в тебя, как в зеркало, а голова-то лысая", - написал Кошевой, подколов рэпера.

Отметим, с 2019 года Евгений Кошевой работает ведущим шоу, а Потап составил ему компанию в 2021-ом. Меняется и состав тренеров, в разные годы ими были представители украинского шоу-бизнеса.

К слову, месяц назад Кошевой уже выкладывал совместные фото с Потапом на сцене "Лиги Смеха".

Пользователи Сети по-разному отреагировали на кадры.

"Жека на Юзика стал похож", "❤️❤️❤️😍😍😍😍 какие же вы классные 👍😊", "Норм Ромашка над головой)", "Женя, удачи тебе, ты похож на моего сынишку", - написали пользователи сети.

Примечательно, что Потап сам несколько сезонов был тренером на проекте. Теперь же он составил компанию Кошевому, говоря, что это буде в два раза смешнее.

Напомним, что Кошевой из «Квартал 95» заткнул за пояс Эллерта и Крутоголова

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