Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап) показал эмоциональные кадры с совместных съемок со звездой «Квартала 95» Евгением Кошевым.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Потап и Кошевой уже давно вместе ведут популярное юмористическое шоу «Лига смеха». В новой публикации рэпер поделился яркими кадрами со съемочной площадки.

На фото они с Кошевым запечатлены на сцене вместе с другими участниками проекта. На некоторых снимках ведущие выглядят серьезными и увлеченными своим делом, однако есть в подборке и веселые кадры.

Так, на одном из них Потап и Кошевой забавно смотрят друг на друга. Эффект усиливается благодаря тому, что оба мужчины известны своими лысинами и были одеты в похожие костюмы, что усиливало сходство. Еще одном кадре Потап закрыл лицо рукой, явно в приступе смеха, а рядом с ним хохотал Кошевой.

«Плачем от смеха на «Лиге смеха», - подписал снимки Потапенко.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Классно», «Смеемся, плача», «Огонь», «Двое из ларца!!», - пишут люди.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» посмеялся над Потапом.

Как сообщала Politeka, Каменских честно показала лицо без косметики и фильтров на прогулке с Потапом.

Также Politeka писала, что Потап неожиданно показал Дорофееву в пижаме и заставил плясать под свою "дудку".