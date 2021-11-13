Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап) показал эмоциональные кадры с совместных съемок со звездой «Квартала 95» Евгением Кошевым.
Как пишет Politeka.net, артист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.
Как известно, Потап и Кошевой уже давно вместе ведут популярное юмористическое шоу «Лига смеха». В новой публикации рэпер поделился яркими кадрами со съемочной площадки.
На фото они с Кошевым запечатлены на сцене вместе с другими участниками проекта. На некоторых снимках ведущие выглядят серьезными и увлеченными своим делом, однако есть в подборке и веселые кадры.
Так, на одном из них Потап и Кошевой забавно смотрят друг на друга. Эффект усиливается благодаря тому, что оба мужчины известны своими лысинами и были одеты в похожие костюмы, что усиливало сходство. Еще одном кадре Потап закрыл лицо рукой, явно в приступе смеха, а рядом с ним хохотал Кошевой.
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«Плачем от смеха на «Лиге смеха», - подписал снимки Потапенко.
Его поклонники тут же отреагировали на пост.
«Классно», «Смеемся, плача», «Огонь», «Двое из ларца!!», - пишут люди.
Напомним, Кошевой из «Квартал 95» посмеялся над Потапом.
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