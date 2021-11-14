Танцовщица Ксения, избранница Евгения Кошевого из "Квартал 95", показала свой новый образ после салона красоты, похваставшись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ксения Кошевая закончила балетную школу в столице России. Звезда занималась профессионально танцами, выступая на сцене. Но после свадьбы с Евгением Кошевым Ксения родила двоих дочерей - Серафиму и Варвару. После этого жена Евгения решила завязать с танцами и начала карьеру дизайнера одежды. Сейчас экс-танцовщица владеет своим брендом, который предлагает одежду для представительниц слабого пола и детей. Не забывает Кошевая и об Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых сторис Ксения сидела в салоне красоты. Жене Кошевого нанесли макияж, после чего танцовщица показала, что получилось. На фото Ксения была со стильной укладкой волос и хвасталась своим мейкапом, позируя рядом с мастером.

На последнем сторис Кошевая была уже с супругом на балете, где должна танцевать Екатерина Кухар. Если Ксения была без маски, то Евгений решил остаться в ней.

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