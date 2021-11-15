Відома танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка відзначилася скандальною поведінкою на проекті "Танці з зірками" та заявами про ЛГБТ, розповіла, чим балує чоловіка.

Як пише Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала фото біля вертольота, на якому вони з чоловіком виглядали дуже щасливими.

"Коли у відносинах людей настає осіння хандра, потрібно терміново створити умови, в яких ваші емоції заграють новими фарбами, відносини знайдуть інший сенс, очі знову заблищать від щастя і посмішка засяє на обличчі", - зазначила Гвоздьова.

За словами артистки, вона замовила політ на вертольоті, знаючи, що він боїться літати. Артистка вирішила, що адреналін і тестостерон позитивно відобразяться на її чоловіку. Вона додала, що цей день точно запам'ятається надовго.

У коментарях зірці залишили масу відгуків.

"Молодець", «клас», «так важливо радувати один одного і виконувати мрії», "Це прекрасно, що ви, Ілона, робите приємні сюрпризи чоловікові, але і він нехай радує вас", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що нещодавно артистка потрапила до гучного скандалу. Вона конфліктувала з Костянтином Бочаровим (MELOVIN), а також негарно висловилася про представників ЛГБТ. За словами Гвоздьової, це психічно хворі люди. Додамо, що після хвилі хейту у соціальних мережах від своїх слів Ілона не відмовилася.

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