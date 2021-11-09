Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова після скандальних висловлювань на адресу ЛГБТ-спільноти і конфлікту з Melovin'ом на «Танцях з зірками» поміркувала на тему культури.

Як пише Politeka.net, хореограф після численних скандалів поділилася у своєму Instagram постом на нейтральну тему. У ньому Гвоздьова вирішила розповісти, про своє розуміння зародження культури.

"Серце, уява і розум - ось те середовище, де зароджується те, що ми називаємо культурою! Основа всякої культури перш за все - в самій людині", - написала танцівниця.

Ці слова Ілона супроводила власним фото. На ньому танцівниця грала на фортепіано, повністю зосередившись на інструменті. Знаменитість виглядала дуже умиротвореною.

Варто відзначити, що останнім часом в житті Гвоздьової явно не спостерігалося затишшя і умиротворення. Спочатку танцівниця потрапила в скандал через свої агресивні висловлювання на адресу співака Melovin'а і хореографа Лізи Русиної, які виступали разом на «Танцях». Згодом Гвоздьова сама виступила з ними на паркеті, проте після цього продовжила ображати пару і раділа їх вильоту з проекту.

А в недавньому інтерв'ю Гвоздьової пригадали її скандальні слова про ЛГБТ-спільноту, представників якого вона раніше назвала «психічно нездоровими» людьми.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова поквиталася з Melovin'ом після спільного танцю.

Як повідомляла Politeka, Ілона Гвоздьова після скандалу з ЛГБТ вирішила "вийти за межі дозволеного".

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова після всіх скандалів і одкровень вирішила розслабитися.