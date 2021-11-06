Популярная хореограф Илона Гвоздева, которая в последнее время оказалась в центре нескольких скандалов, показала, как расслабляется.

Как сообщает Politeka.net, популярная хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева в последнее время оказалась в центре нескольких скандалов и услышала в свой адрес много критики от хейтеров. Теперь, похоже, звезда решила расслабиться и отправилась в танцевальный зал, где потанцевала для себя.

В своем Instagram Илона опубликовала милое видео, на котором показала свои необычные танцы у зеркала. Перед камерой звезда появилась в темных пятнистых осинах и светлой футболке, завязанной на животе. Ее волосы распущены и растрепаны, а на лице нет макияжа, только сосредоточенность.

В подпсии к публикации Гвоздева написала: "Сегодня, впервые за долгое время танцевала просто так, для себя, ради себя, в удовольствие. Никуда не спешила и кайфовала".

Отметим, что недавно танцовщица оказалась в скандальной ситуации из-за своих высказываний о ЛГБТ-сообществе. Звезда назвала людей с нетрадиционной ориентацией "психически нездоровыми", за то получила массу критики в соцсетях. Вскоре после инцидента Илона вынуждена была извиниться за свои высказывания.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" снова осрамилась, неудачно извинившись перед ЛГБТ: "Новое веяние".

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева после скандальных откровений заговорила о потере работы: "Могу и на рынке торговать".

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что для нее самое страшное: "Все остальное можно пережить".