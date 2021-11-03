Известная хореограф и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева резко высказалась относительно ориентации, за что её "прижали к стенке". После высказываний танцовщица заговорила о потере работы на ТВ.

Как передает Politeka.net, недавно Илона Гвоздева в одном из интервью резко высказала своё мнение относительно ЛГБТ. Она назвала этих людей "психически нездоровыми", за что на неё обрушилась волна негатива в социальных сетях.

На этот раз Илона Гвоздева опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Она показала снимки с семейной фотосессии со своим мужем и детьми. Под этими кадрами она заговорила о том, не боится ли она потерять работу из-за своих резких высказываний.

"Вчера мне задали вопрос:

«Не боюсь ли я потерять работу на ТВ и место в шоу-бизнесе из-за своих свободных взглядов и высказываний?»

1. Кроме болезни и смерти близких не боюсь ничего

2. С детства приучена к труду, готова ко всему, могу и на рынке торговать и на огороде копать, на сцене танцевать и по прикрасой дорожке идти

3. Никогда не считала себя большой звездой и не болела звездной болезнью, но считаю себя профессиональной танцовщицей с огромным опытом работы на TV

4. Никогда не относила себя к шоу-бизнесу, но всегда была за искусство в нем.

5. Всегда говорю правду, даже если горько и всегда готова услышать правду в ответ

6. Не стара ли я для танцев и работы на TV-искусству танца все возрасты покорны, была бы востребованность и мое личное желание.

Добро всегда побеждает зло. Всем мира и добра", - ответила на вопрос Илона Гвоздева.

Под снимками поклонники оставили множество хороших комментариев, где поддержали танцовщицу: "Илона, ты молодец", "Без слов вообще ! Просто обожаю", "Илона, вы молодец. Спасибо за открытость, и за своё мнение", "Респект вам за вашу позицию и отношение к жизни и людям! Вы настоящая".

Также, хореограф получила и негативные высказывания, где ей припоминают её слова: "Ладно, походи ещё годик по "прикрасой" дорожке", "Ужасно в Вас разочаровалась...", "Таких людей как вы надо бояться, которые даже в 21 веке такие взгляды имеют. Люди с такой позицией для меня есть психически не здоровыми!".

Ранее сообщалось, Гвоздева нарвалась на критику после выступления с Melovin'ом на "Танцях з зірками": "Очень сильно посадила концовку"

Также, Гвоздеву из "Танців з зірками" прижали к стенке из-за высказываний об ориентации: "Ужасно видеть человека..."

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