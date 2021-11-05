Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая стала триумфатором на проекте "Танці з зірками", решила извиниться перед людьми с нетрадиционной ориентацией, выбрав довольно необычные формулировки
Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева в новом сезоне "Танців з зірками" начала активно комментировать выступления других участников. Под критику попадал и певец MELOVIN, который на фестивале Atlas Weekend признался, что любит как женщин, так и мужчин. В интервью Наталье Влащенко Гвоздева назвала представителей ЛГБТ-сообщества "психически нездоровыми" людьми.
После этого Илону жестко раскритиковали в сети, комментируя ее высказывание. Критика не угасала, поэтому Гвоздева решила извинится перед людьми нетрадиционной ориентации в программе "Зірковий шлях".
"Я, конечно, не хотела обидеть новое веяние, да, ЛГБТ-движение. Я могу сказать, что действительно, это не диагноз. Это не болезнь, я могла неправильно высказаться", - отметила Илона во время объяснения своей позиции.
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В одном из телеграмм-каналов о шоу-бизнесе сразу заметили довольно интересную формулировку, которую сказала Илона:
"Илона Гвоздева извинилась перед ЛГБТ+ людьми, которых назвала «психически нездоровыми» в интервью Влащенко. Но за это извинение придется извиняться еще раз. Потому что в представлении хореографа ЛГБТ-движение - это «новое веяние». Дань моде, ага".
Напомним, Илона Гвоздева после скандальных откровений заговорила о потере работы
А еще Politeka писала, что Гвоздева после нового конфликта жестко прошлась по тем, кому она не нравится
Также Politeka сообщала, что на Гвоздеву из "Танців з зірками" обрушилась волна негатива из-за высказывания об ориентации, она не смолчала