На Илону Гвоздеву из "Танців з зірками" обрушилась волна негатива из-за её высказывания относительно ориентации, она решилась ответить своим хейтерам.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известным хореографом. В последнюю неделю на неё обрушилась волна хейта из-за её высказывания относительно ориентации в одном из интервью.

Так, на этот раз Илона Гвоздева опубликовала новые сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она отвечает своим недоброжелателям на критику в свой адрес из-за высказывания.

"Слушайте, друзья. У меня просто под каждым моим постом за последнюю неделю огромная война, баталии, осуждения, неодобрения. Значит, что я хочу сказать. Всем, кто поддерживает меня и моё самовыражение, свободы мысли, спасибо вам огромное, конечно, за поддержку", - высказала благодарность Илона Гвоздева.

"Всем, кто меня не поддерживает, хейтят, желают вообще полного г***а мне и моей семье...Поверьте мне, у меня такой сильный внутренний стержень, что ваши слова это просто как горох об стену. Поэтому можете высказываться дальше, я всё равно останусь при своём мнении", - резко ответила хореограф.

"И всё, что вы желаете мне - жизнь это бумеранг. Поэтому побойтесь бога. Просто всем мира и добра", - пожелала Илона Гвоздева.

Напомним, Илона Гвоздева гневно высказалась в интервью относительно высказывания об ориентации.

"Это просто психически нездоровые люди, и неважно в танцах они, или в каких-то других профессиях. Это люди, у которых была какая-то травма в детстве, связанная то ли с матерью, то ли с женщиной, то ли с первой женщиной", - поделилась Илона.

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