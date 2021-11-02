Известная хореограф Илона Гвоздева после очередного скандала жестко ответила хейтерам и недоброжелателям в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в последнее время все чаще попадает в скандалы, ответила своим хейтерам в соцсети. Похоже, в этот раз звезде пришлось отвечать за ее нелестные слова о ЛГБТ-сообществе в недавнем интервью.

"Это психически нездоровые люди, и неважно в танцах они, или в каких-то других профессиях", - сказала Илона о людях с нетрадиционной ориентацией. И получила волну критики от пользователей сети, танцовщицу обвинили в совковом воспитании.

На это Гвоздева тоже не стала молчать и записала в Instagram-сторис жесткий ответ критикам. "Друзья, все кто думает, что у меня постсоветское воспитание и слишком устарелые взгляды на сегодняшнюю нашу жизнь – вы абсолютно правы. Наслаждайтесь своей правотой! Тем временем я буду воспитывать своих детей так, как считаю нужным", - сказала Илона в сторис.

Напомним, Гвоздева удивила выходкой после вылета Melovin'а из "Танців з зірками": "Адекватные люди так себя не ведут".

Как сообщала Politeka, Гвоздева не сдержала бурных эмоций после провала Melovin'a и Русиной: "Простите, накипело".

Также Politeka писала, что Судья "Танців з зірками" Гвоздева ответила на дерзкий выпад партнерши Melovin'a: "Да, я победительница, а вот, кто ты...".