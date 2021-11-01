Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева после всех скандалов с певцом MELOVIN-ом, порадовалась его вылету с проекта в последнем эфире.

Хореограф в этом сезоне шоу не участвовала, но нашла, как запомниться аудитории – благодаря своей критике каждого номера всех участников. В этот раз Гвоздева обрадовалась, когда молодой певец покинул проект. С ним она скандалила давно, принижая пару и заявляя, что партнерша артиста не умеет танцевать.

«Не благодарите! И помните, все в этой жизни бумеранг!!! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала. 🙏» - высказалась Гвоздева и сплясала с подругой под выпуск «Танцев» дома вечером.

Пост с танцами и видео, где певец покидает проект оценили далеко не все пользователи сети:

«Мел лучший👍; Слава богу, что покинул танцы Мел; Глупо! Показывать свой негатив и выражать неприятное отношение на людях ….не боишься что с тобой могут так же поступить? Бумеранг не кто не отменял».

Отметим, что недавно Гвоздева оказалась в центре скандала на «Танцях з зірками». Танцовщица не принимала участие в этом сезоне, однако в соцсетях и во время своего однократного появления в жюри жестко критиковала певца MELOVIN и его партнершу Лизу Русину.

Впоследствии Гвоздева станцевала с ними третьей на одном из эфиров, однако ее взаимодействие с парой закончилось еще большим скандалом, по итогам которого обе стороны обвинили друг друга в непрофессионализме.