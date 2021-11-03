Хореограф и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками своим самым большим страхом - потерей близких.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя украинская танцовщица, педагог-хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" в паре с Игорем Ласточкиным Илона Гвоздева активно ведет свой блог в Instagram.

У сторис Гвоздева не только комментирует и оценивает выступления участников нового сезона, но и рассказывает о личном. На этот раз танцовщица рассекретила свой самый большой страх.

"Самое страшное в жизни – болезнь и смерть близких. Все остальное можно пережить!!!",- сказала Илона.

Напомним, что звезда потеряла сразу двух близких людей – отца и родного брата. Отец танцовщицы умер от рака. Также Илона потеряла брата Руслана, который жил в другой стране. Так, по словам танцовщицы, официальной причиной смерти 31-летнего мужчины стало отравление медикаментами, однако сама Гвоздева подозревает, что его убили. Звезда призналась, что брат любил играть в казино и думает, что ему "помогли" умереть.

Ранее Politeka писала, что Гвоздева после нового конфликта жестко прошлась по тем, кому она не нравится: "Да, вы абсолютно правы".

Напомним, что Гвоздева не сдержала бурных эмоций после провала Melovin'a и Русиной: "Извините, накипело".

A еще Politeka сообщала, что на Гвоздеву из "Танців з зірками" обрушилась волна негатива из-за высказываний об ориентации, она не смолчала: "Побойтесь бога...".