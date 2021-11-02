Відома хореограф Ілона Гвоздьова після чергового скандалу жорстко відповіла хейтерам і недоброзичливцям в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка останнім часом все частіше потрапляє в скандали, відповіла своїм хейтерам в соцмережі. Схоже, цього разу зірці довелося відповідати за її невтішні слова про ЛГБТ-спільноту в недавньому інтерв'ю.

"Це просто психічно нездорові люди, і неважливо в танцях вони, або в якихось інших професіях", - сказала Ілона про людей з нетрадиційною орієнтацією. І отримала хвилю критики від користувачів мережі, танцівницю звинуватили в совковому вихованні.

На це Гвоздьова теж не стала мовчати і записала в Instagram-сторіс жорстку відповідь критикам. "Друзі, всі хто думає, що у мене пострадянське виховання і занадто застарілі погляди на сьогоднішнє наше життя – ви абсолютно праві. Насолоджуйтесь своєю правотою! Тим часом я буду виховувати своїх дітей так, як вважаю за потрібне. І до речі, друзі, для всіх недоброзичливців і передплатників, хто не поділяє ні мої поради, ні моя думка, ні моє право на свободу слова, Будь ласка, відписуйтеся. Я це переживу!",- сказала Ілона в сторіс.

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