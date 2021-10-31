На Ілону Гвоздьову з "Танців з зірками" обрушилася хвиля негативу через її висловлювання щодо орієнтації, вона зважилася відповісти своїм хейтерам.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомим хореографом. В останній тиждень на неї обрушилася хвиля хейта через її висловлювання щодо орієнтації в одному з інтерв'ю.

Так, цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона відповідає своїм недоброзичливцям на критику на свою адресу через висловлювання.

"Слухайте, друзі. У мене просто під кожним моїм постом за останній тиждень величезна війна, баталії, засудження, несхвалення. Значить, що я хочу сказати. Всім, хто підтримує мене і моє самовираження, свободи думки, спасибі вам величезне, звичайно, за підтримку", - висловила подяку Ілона Гвоздьова.

"Всім, хто мене не підтримує, хейтят, бажають взагалі повного г***а мені і моїй родині...Повірте мені, У мене такий сильний внутрішній стрижень, що ваші слова це просто як горох об стіну. Тому можете висловлюватися далі, я все одно залишуся при своїй думці", - різко відповіла хореограф.

"І все, що Ви бажаєте мені - життя це бумеранг. Тому Побійтеся бога. Просто всім миру і добра", - побажала Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова гнівно висловилася в інтерв'ю щодо висловлювання про орієнтацію.

"Це просто психічно нездорові люди, і неважливо в танцях вони, або в якихось інших професіях. Це люди, у яких була якась травма в дитинстві, пов'язана чи то з матір'ю, чи то з жінкою, чи то з першою жінкою", - поділилася Ілона.

Раніше повідомлялося, Гвоздьову з "Танців з зірками" розкритикували за зухвалий образ в одних блискітках: "Демонічне свято!"

Також, Гвоздьова зізналася, що думає про Дикусара і розкрила улюбленців на "Танцях з зірками": хто повинен бути у фіналі

Politeka розповідала, Гвоздьова після скандалу на "Танцях з зірками" поскаржилася на відсутність грошей: "Подивилася баланс своєї карти..."