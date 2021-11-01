Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова після всіх скандалів зі співаком MELOVIN-ом, пораділа його вильоту з проекту в останньому ефірі.

Хореограф в цьому сезоні шоу не брала участь, але знайшла, як запам'ятатися аудиторії – завдяки своїй критиці кожного номера всіх учасників. Цього разу Гвоздьова зраділа, коли молодий співак покинув проект. З ним вона скандалила давно, принижуючи пару і заявляючи, що партнерка артиста не вміє танцювати.

"Не Дякуйте! І пам'ятайте, все в цьому житті бумеранг!!! Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість восторжествувала. 🙏 » - висловилася Гвоздьова і танцювала з подругою під випуск «танців» вдома ввечері.

Пост з танцями і відео, де співак покидає проект оцінили далеко не всі користувачі Мережі:

"Мел кращий👍; Слава богу, що покинув танці Мел; нерозумно! Показувати свій негатив і висловлювати неприємне ставлення на людях ....не боїшся що з тобою можуть так само вчинити? Бумеранг не хто не відміняв".

Відзначимо, що нещодавно Гвоздьова опинилася в центрі скандалу на «Танцях з зірками». Танцівниця не брала участь в цьому сезоні, проте в соцмережах і під час своєї одноразової появи в журі жорстко критикувала співака MELOVIN і його партнерку Лізу Русину.

Згодом Гвоздьова станцювала з ними третьою на одному з ефірів, проте її взаємодія з парою закінчилася ще більшим скандалом, за підсумками якого обидві сторони звинуватили один одного в непрофесіоналізмі.