Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова влаштувала запальні танці під час перегляду ефіру, де співак MELOVIN якраз залишав проект.

Ілона Гвоздьова в черговий раз не втрималася від висловлювань на адресу молодого співака, з яким почала скандалити, роздаючи свої оцінки його з партнеркою творчості на проекті. Незважаючи на те, що артистка навіть не в числі суддів, вона вирішила оцінювати кожну пару і висловлювати свою думку.

Цього разу Гвоздьова відкрито зраділа відходу Меловіна з проекту і навіть станцювала переможний танець, поки за її спиною якраз проходила церемонія прощання з учасниками. Вона помітила, що в житті є бумеранг і не треба зарікатися, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму.

Причому користувачі Мережі зовсім не оцінили зухвалу поведінку хореографа:

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"Навіть Горбунов був на боці крейди, сказавши що Мел гідно відповів Ілоні. Так що навряд чи Вас таку скандальну запросять ще раз на Танці з зірками!; Взагалі інтерв'ю все про вас сказало. Мовчали б за справедливість; Вам треба лікується у психіатра; Пора вже зрозуміти що Ви на танцях нікому не потрібні, як і серед глядачів Ви нікому не цікаві; вистачить лити свою жовч на інших, ви нікому не цікаві. Адекватні люди себе так не ведуть".

У попередньому ефірі шоу Ілоні Гвоздьовій довелося танцювати з Меловіним і його партнеркою Лізою. Хоча пара спробувала згладити кути і танцювати разом, хореограф звинуватила співака в пияцтві і непрофесіоналізмі, а тепер продовжує підігрівати тему скандалу.

Як відомо, до цього Гвоздьова не раз жорстко критикувала цю пару у себе в Instagram, висміюючи навички партнерки співака. Відповідаючи на питання, чому ж вона погодилася взагалі брати участь зі співаком і партнеркою в номері, якщо вони конфліктують.

Нагадаємо, що MELOVIN весь в диму здивував трюком в магазині:"Впору пожежних викликати".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками": "приберіть вискочку!".

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