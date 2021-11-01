Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова влаштувала запальні танці під час перегляду ефіру, де співак MELOVIN якраз залишав проект.
Ілона Гвоздьова в черговий раз не втрималася від висловлювань на адресу молодого співака, з яким почала скандалити, роздаючи свої оцінки його з партнеркою творчості на проекті. Незважаючи на те, що артистка навіть не в числі суддів, вона вирішила оцінювати кожну пару і висловлювати свою думку.
Цього разу Гвоздьова відкрито зраділа відходу Меловіна з проекту і навіть станцювала переможний танець, поки за її спиною якраз проходила церемонія прощання з учасниками. Вона помітила, що в житті є бумеранг і не треба зарікатися, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму.
Причому користувачі Мережі зовсім не оцінили зухвалу поведінку хореографа:
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"Навіть Горбунов був на боці крейди, сказавши що Мел гідно відповів Ілоні. Так що навряд чи Вас таку скандальну запросять ще раз на Танці з зірками!; Взагалі інтерв'ю все про вас сказало. Мовчали б за справедливість; Вам треба лікується у психіатра; Пора вже зрозуміти що Ви на танцях нікому не потрібні, як і серед глядачів Ви нікому не цікаві; вистачить лити свою жовч на інших, ви нікому не цікаві. Адекватні люди себе так не ведуть".
У попередньому ефірі шоу Ілоні Гвоздьовій довелося танцювати з Меловіним і його партнеркою Лізою. Хоча пара спробувала згладити кути і танцювати разом, хореограф звинуватила співака в пияцтві і непрофесіоналізмі, а тепер продовжує підігрівати тему скандалу.
Як відомо, до цього Гвоздьова не раз жорстко критикувала цю пару у себе в Instagram, висміюючи навички партнерки співака. Відповідаючи на питання, чому ж вона погодилася взагалі брати участь зі співаком і партнеркою в номері, якщо вони конфліктують.
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